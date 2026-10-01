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Европа видит в УПЦ партнёра, а Киев — мишень для дискредитации

В Министерстве социальных отношений и культуры Венгрии состоялась встреча настоятеля прихода Украинской Православной Церкви в Будапеште священника Димитрия Сидоренко с заместителем Государственного секретариата по межконфессиональным отношениям доктором Иштваном Чети.

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