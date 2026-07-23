❗️ На трассе А‑290 Новороссийск — Керчь снизилось число аварий на 26% За первое полугодие 2026 года на ряде федеральных трасс сократилось количество ДТП.
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❗️ На трассе А‑290 Новороссийск — Керчь снизилось число аварий на 26% За первое полугодие 2026 года на ряде федеральных трасс сократилось количество ДТП.