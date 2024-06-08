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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роже-Васслен о фото, где 12-летний Алькарас смотрит его матч на РГ: «Всегда пожалуйста за вдохновение »

Роже-Васслен о фото, где 12-летний Алькарас смотрит его матч на РГ: «Всегда пожалуйста за вдохновение »

На фото Алькарас с отцом смотрят на экране у Эйфелевой башни первый круг «Ролан Гаррос»-2015 между Роже-Вассленом и Гаэлем Монфисом (Монфис победил 6:2, 6:7(5), 6:1, 7:5).

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