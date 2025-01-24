В Усть-Куте появился туристический путеводитель

Усть-Кут получил первый путеводитель, подготовленный порталом «Первый Байкальский». Он раскрывает уникальный облик города, сочетающего индустриальные масштабы, провинциальное очарование и богатую историю, сообщает администрация района.
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