Названо мороженое, которое можно есть после удаления миндалин

Мороженое можно есть после удаления миндалин для уменьшения отека и профилактики кровотечения. Однако не стоит есть сливочное мороженое, лучше отдать предпочтение сорбету или фруктовому льду, рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.