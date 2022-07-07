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Ещё заразнее. Медики прогнозируют новую волну ковида на Алтае уже в июле

Ещё заразнее. Медики прогнозируют новую волну ковида на Алтае уже в июле

7 июля Минздрав Алтайского края предупредил о приходе очередной волны коронавирусной инфекции. По мнению эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьёва, эпидемиологическая ситуация в нашей стране ухудшится уже к концу июля или в августе.

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