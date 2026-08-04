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Якемчук – 1-й в рейтинге проспектов «Оттавы» по версии Daily Faceoff. Халттунен – 3-й, Коуэр – 4-й, Немец – 9-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов « Оттавы ». Топ-10 возглавил защитник Картер Якемчук. Список выглядит следующим образом: 1.

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