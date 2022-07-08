В день семьи, любви и верности в Забайкальском крае родилась еще одна «полицейская» семья. В этом году в России появился новый государственный праздник – День семьи, любви и верности.
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