В день семьи, любви и верности в Забайкальском крае родилась еще одна «полицейская» семья.

В день семьи, любви и верности в Забайкальском крае родилась еще одна «полицейская» семья.

В день семьи, любви и верности в Забайкальском крае родилась еще одна «полицейская» семья. В этом году в России появился новый государственный праздник – День семьи, любви и верности.

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