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Бойцы русской армии уничтожили подземный бункер, где мог находиться заместитель Залужного

Бойцы русской армии уничтожили подземный бункер, где мог находиться заместитель Залужного

Русские нанесли точный удар по бункереру ВСУ, в результате чего мог погибнуть заместитель Залужного.В результате обстрела украинской столицы со стороны русской армии был уничтожен командный пункт, где находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного.

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