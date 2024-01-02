Бойцы русской армии уничтожили подземный бункер, где мог находиться заместитель Залужного

Русские нанесли точный удар по бункереру ВСУ, в результате чего мог погибнуть заместитель Залужного.В результате обстрела украинской столицы со стороны русской армии был уничтожен командный пункт, где находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии