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Нева наша! Русская армия берёт Ниеншанц и прорывается к морю

Нева наша! Русская армия берёт Ниеншанц и прорывается к морю

После взятия Нотебурга-Орешка в октябре 1702 года (Жестокий штурм НотебургаНачало кампании 1703 года), Пётр нацелился на Ниеншанц (бывший Невский городок).

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