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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов о 0:3 с «Мальоркой»: «Тяжело после долгого отпуска, особенно физически – заметил уже на разминке. Много информации для разбора даже за тайм»

Вратарь « ПСЖ » Матвей Сафонов высказался о матче с «Мальоркой» (0:3). Россиянин отыграл за парижан первый тайм, в котором пропустил 2 мяча.

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