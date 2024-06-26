Национальные сборные Чили и Аргентины сыграют во втором раунде Кубка Америки

Сегодня, 26 июня, состоятся важнейшие матчи второго тура группового этапа Кубка Америки. Одно из самых ожидаемых противостояний - игра между национальными сборными Чили и Аргентины, действующими чемпионами этого турнира.
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