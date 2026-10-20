В Калужской областной клинической больнице появилась аппаратура для экстракорпоральной гемокоррекции, которая снижает уровень «вредного» холестерина и помогает пациентам, у которых стандартная терапия не эффективнаВ КОКБ теперь есть специальная аппаратура федерального уровня, которая позволяет бороться с такими осложнениями сердечно-сосудистой системы, с которыми обычные методики не сработали.
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