В Калужской областной клинической больнице появилась аппаратура для экстракорпоральной гемокоррекции, которая снижает уровень «вредного» холестерина и помогает пациентам, у которых стандартная терапия не эффективнаВ КОКБ теперь есть специальная аппаратура федерального уровня, которая позволяет бороться с такими осложнениями сердечно-сосудистой системы, с которыми обычные методики не сработали.