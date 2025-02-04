Полицейские воровали у состоятельных мигрантов деньги в Москве

Полицейские останавливали мигрантов на улице и просили у них телефон, через который и воровали средства В Москве уличили в воровстве сотрудника спецполка главного управления МВД, который крал у мигрантов 50-70 тысяч рублей за раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии