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Израиль может атаковать ядерные объекты Ирана при поддержке администрации Трампа

Израиль может атаковать ядерные объекты Ирана при поддержке администрации Трампа

Американская разведка сообщила, что Израиль рассматривает возможность ударов по иранским ядерным объектам.

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Комментарии
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Игорь Васиков
А если Иран атакует ядерные арсеналы Израиля? Думаю у Ирана уже есть несбиваемые средства поражения.
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22 час.
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