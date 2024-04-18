Аристарх Ливанов: «Самое главное в жизни не терять интереса к профессии»

Можно с уверенностью сказать, что народный артист РФ Аристарх Ливанов не только нравится зрителям, но были и такие периоды, когда толпы поклонниц буквально преследовали артиста на улицах в разных городах.
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