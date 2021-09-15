КАРМА СЕМЬИ: ЧТО ОБ ЭТОМ НУЖНО ЗНАТЬ?

Александр НиколаевичОбществоКАРМА СЕМЬИ: ЧТО ОБ ЭТОМ НУЖНО ЗНАТЬ? Вина, не искупленная при жизни, отягощает не только посмертье её совершившего, но и судьбу его потомства.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей НазаровЯ читал, что не совсем так устроено перевоплощение. Не обязательно муж и жена, "накосячившие" по отношению к друг другу, в следующей жизни станут мужем и женой, поменявшись местами. Просто каждому даются такие условия, чтобы накопленные негативные качества души он мог исправить в следующих жизнях. "Ответка" может прийти и от других в социальном плане людей (унижал например жену, а тебя будут дети унижать и т.п.). И необязательно это будет такое же действие (унижение в ответ на унижение, например), может быть и что-то другое (например, предательство тебя в ответ на твое унижение), что тебя направит к исправлению негативных качеств души.Сергей НазаровИ еще посты - насколько я понимаю, их христиане принесли к нам. Что было до христианства я не знаю. Наверно лучше себя постоянно сдерживать пусть не так сильно как в пост, чем мучиться и выдерживать строгий пост, а потом после поста пускаться во все тяжкие.Комментировать
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