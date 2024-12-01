Почему считается, что измена жены – это конец всему, а измена мужа – просто шалость?

Когда я была еще молода и невинна (давненько это было, давненько), о мужских изменах говорили с какой-то подозрительной легкостью, за которой легко угадывалась годами утрамбовываемая на самое дно души боль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии