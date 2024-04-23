На протяжении ряда лет школа принимает участие в проекте ´Школа-территория здоровья´. С учащимися проводятся образовательные мероприятия, которые учат здоровому образу жизни, профилактике заболеваний, формированию здорового тела, культуре питания и др.
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