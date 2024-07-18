Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 нестандартных ситуаций в смс-переписках

15 нестандартных ситуаций в смс-переписках

Мысли, сформулированные словами в сообщениях, порой задевают нас сильнее, чем слова. Ведь мы можем их перечитать и лучше осознать: и шутка лучше дойдет, и глубокая философская мысль, а потом и само осознание, что это написал ваш знакомый.

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