15 нестандартных ситуаций в смс-переписках

Мысли, сформулированные словами в сообщениях, порой задевают нас сильнее, чем слова. Ведь мы можем их перечитать и лучше осознать: и шутка лучше дойдет, и глубокая философская мысль, а потом и само осознание, что это написал ваш знакомый.
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