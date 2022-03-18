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Австралия обвинила компанию Meta в преднамеренном обмане пользователей

Австралия обвинила компанию Meta в преднамеренном обмане пользователей

Австралийская Государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) обвинила компанию Meta, которой принадлежит Facebook, в преднамеренном обмане пользователей и публикации рекламы, вводящей в заблуждение.

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