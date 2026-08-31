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Царьград

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Kurier Lubelski: Польша запуталась в оповещениях о воздушных тревогах

Kurier Lubelski: Польша запуталась в оповещениях о воздушных тревогах

На востоке Польши возник скандал из-за путаницы в оповещениях о российских ударах по Украине. Жители Люблинского воеводства жалуются на несвоевременность сообщений.

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