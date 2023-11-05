Руководитель котласского театра костюма стала участницей программы "Доброе утро" на первом канале

Поморскую мастерицу Светлану Жгилеву показали в выпуске, посвященному Дню народного единства. Накануне в сюжете программы "Доброе утро" расказали, как встречают День народного единства в разных регионах страны.
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