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Руководитель котласского театра костюма стала участницей программы "Доброе утро" на первом канале

Руководитель котласского театра костюма стала участницей программы "Доброе утро" на первом канале

Поморскую мастерицу Светлану Жгилеву показали в выпуске, посвященному Дню народного единства.  Накануне в сюжете программы "Доброе утро" расказали, как встречают День народного единства в разных регионах страны.

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