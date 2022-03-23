Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет «Спарту энд К», курское «Динамо» – МБА

В среду, 23 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча. Новосибирское «Динамо» примет «Спарту энд К», курское «Динамо» встретится дома с МБА.

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