Ким Чен Ын поздравил РФ с 80-летием Победы

Глава КНДР Ким Чен Ын побывал в пятницу в российском посольстве в Пхеньяне, чтобы передать поздравления руководству и народу РФ с Днем Победы, сообщает Центральное телеграфное агентство со ссылкой на северокорейский МИД.
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