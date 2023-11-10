Эксперт ассоциации ТСЖ и ЖСК: при отсутствии уборки в подъезде УК обязана сделать перерасчет платы за коммуналку

Уборка подъезда включена в квитанцию на оплату коммунальных услуг. При ее отсутствии управляющая компания обязана сделать перерасчет, сообщила член правления ассоциации ТСЖ и ЖСК Евгения Юнисова в беседе с «ФедералПресс».
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