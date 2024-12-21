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КХЛ. «Сибирь» примет «Амур», «Трактор» сыграет с «Барысом», «Авангард» в гостях у «Лады», СКА против «Адмирала»

КХЛ. «Сибирь» примет «Амур», «Трактор» сыграет с «Барысом», «Авангард» в гостях у «Лады», СКА против «Адмирала»

«Сибирь» примет «Амур», «Трактор» сыграет с «Барысом», «Авангард» проведет гостевой матч с «Ладой», СКА будет противостоять «Адмиралу».

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