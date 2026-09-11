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Песков: Литва может оказаться под прицелом российского ядерного оружия

Песков: Литва может оказаться под прицелом российского ядерного оружия

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя весьма неоднозначное решение властей Литвы о снятии запрета на размещение ядерного оружия, подчеркнул, что, если оно будет реализовано, это станет очень серьезной эскалацией.

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