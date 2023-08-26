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ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК публикуют данные о том, что нацистские формирования киевского режима в ночь с пятницы на субботу провели артиллерийскую атаку, целью которой оказалась территория столицы региона.

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