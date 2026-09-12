В Карачаево-Черкесии развернуты поиски группы туристов у Софийских озер

В Карачаево-Черкесии начаты поиски туристической группы из шести человек, которая перестала выходить на связь во время прохождения маршрута к Софийским озерам в Зеленчукском районе республики.
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