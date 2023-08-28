ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Наконец-то мир все понял? - Ничего он не понял, - все гораздо проще!

Наконец-то мир все понял? - Ничего он не понял, - все гораздо проще!

Несколько опрокину в этой статье радужные восторги после прошедшего саммита БРИКС. И скажу о том, главном, о котором мы несколько "забыли".

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Комментарии
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Татьяна Петрова
В ООН одна страна = один голос.
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2 час.
Anatoly Kiselev
Вот это и не демократично. Страна должна иметь количество голосов в зависимости от количества населения и заслуг, места в экономике.  К сожалению это пока не так.
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2 час.
Татьяна Петрова
В финансовых органах ООН каждое государство имеет число голосов, пропорционально его взносу.
Ответить
2 час.

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