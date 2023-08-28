Несколько опрокину в этой статье радужные восторги после прошедшего саммита БРИКС. И скажу о том, главном, о котором мы несколько "забыли".
Наконец-то мир все понял? - Ничего он не понял, - все гораздо проще!
Комментарии
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Татьяна Петрова
В ООН одна страна = один голос.
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2 час.
Anatoly Kiselev
Вот это и не демократично. Страна должна иметь количество голосов в зависимости от количества населения и заслуг, места в экономике. К сожалению это пока не так.
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2 час.
Татьяна Петрова
В финансовых органах ООН каждое государство имеет число голосов, пропорционально его взносу.
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2 час.
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