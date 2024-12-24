Минус пятая часть: Европа «добывает» дешевый газ только в ПХГ

В последние недели ЕС опустошает свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с момента пика энергетического кризиса три года назад, поскольку холодная погода и сокращение морского импорта повышают спрос.
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