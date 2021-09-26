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Дважды судимый мужчина пырнул ножом и обокрал знакомую пенсионерку

Подозреваемый уже сидел в тюрьме за кражу и убийство. Ранним утром 25 сентября в больницу Подпорожья попала пенсионерка 64 лет с черепно-мозговой травмой, перелом лобной и теменной кости черепа, ранениями брюшной полости и левой подмышечной области.

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