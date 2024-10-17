Юрий Гоцанюк: На совещании по проблемным вопросам реализации нацпроектов рассмотрели ряд программ, таких как «Туризм и индустрия гостеприимства», «Безопасные качественные дороги» и «Образование», по к

На совещании по проблемным вопросам реализации нацпроектов рассмотрели ряд программ, таких как «Туризм и индустрия гостеприимства», «Безопасные качественные дороги» и «Образование», по которым необходимо повысить темп и динамику работ.
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