Восстанавливаем психику: людям с игровой зависимостью поможет медитативное упражнение

Побороть игровую зависимость можно с помощью медитации осознанности. К такому выводу пришли китайские ученые в ходе эксперимента, в котором приняли участие более 80 человек с диагностированным расстройством.
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