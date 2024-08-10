Российские СУ-34 нанесли бомбовые удары по ВСУ в приграничном районе Курской области

Все цели были уничтожены Как сообщило Министерство обороны России, экипажи российских сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков СУ-34 нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
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