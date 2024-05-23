Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    надеюсь найдут - ну а наказание по всей максимальной строгостиИменную табличку ...
  • Леонид Ла Рошель
    Какое на хрен окончание срока?! Тут ещё воровать и воровать!! Да и задача еврейско-фашингтонского обкома по уничтожен...Зеленский назвал ...
  • sss
    выгнать вообщеСудившегося с вет...

Обвиняемый в убийстве 11 девушек Виталий Манишин может избежать пожизненного срока

Обвиняемый в убийстве 11 девушек Виталий Манишин может избежать пожизненного срока

Такое развитие не исключают следователи, которые работали над раскрытием преступлений Предполагаемый "политеховский" маньяк Виталий Манишин, которого обвиняют в убийстве 11 человек, может избежать пожизненного срока.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх