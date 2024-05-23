Обвиняемый в убийстве 11 девушек Виталий Манишин может избежать пожизненного срока

Такое развитие не исключают следователи, которые работали над раскрытием преступлений Предполагаемый "политеховский" маньяк Виталий Манишин, которого обвиняют в убийстве 11 человек, может избежать пожизненного срока.
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