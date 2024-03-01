Андрей Бочкарев: На Лужнецкой набережной к 2027 году появится бизнес-кластер

Девелопером выступает инвестиционная группа «Абсолют» Как рассказал сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, в районе Хамовники возведут два офисных здания высотой 9 и 11 этажей и общей площадью около 40 тыс.