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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Андрей Бочкарев: На Лужнецкой набережной к 2027 году появится бизнес-кластер

Андрей Бочкарев: На Лужнецкой набережной к 2027 году появится бизнес-кластер

Девелопером выступает инвестиционная группа «Абсолют» Как рассказал сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, в районе Хамовники возведут два офисных здания высотой 9 и 11 этажей и общей площадью около 40 тыс.

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