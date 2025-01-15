«Укрпочта» запустила в продажу марку с матерной цитатой Зеленского

Украинская почта начала продавать марку с матерной цитатой Владимира Зеленского, блок из девяти марок можно купить на сайте «Укрпочты» за 600 гривен (около 1,5 тысячи рублей), сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
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