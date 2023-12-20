Исторические фото страны, которой нет

Мы из Советского Союза

Очередь за хлебом, 1981 год, Свияжск, Татарская АССРПартийный идеолог Николай Бухарин подписывает для пионерского отряда "Долой куренье" обещание бросить курить, 1928 год, СССРПионервожатая, 1934 год, СССРУстановка звезды на Кремлевской башне.