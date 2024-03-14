Новосибирец требовал признать сына, сменившего пол, недееспособным

Суд оставил без рассмотрения иск мужчины, возмущенного решением сына сменить пол. Суд в Новосибирске больше года рассматривал иск жителя Советского района, просившего признать собственного сына недееспособным из-за смены пола.
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