Дмитрий Тарасов чихать хотел на критику в его адрес от поклонников

Бывший футболист Дмитрий Тарасов плевать хотел на злопыхателей. Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, рассказал о том, как он учится справляться с негативными комментариями от незнакомых людей.
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