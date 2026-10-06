Глава нефтетрейдера: запасы нефти на Западе исчерпаны На Западе исчерпаны запасы нефти, которые можно было бы использовать для покрытия дефицита, заявил глава нефтетрейдера Vitol Рассел Харди.
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