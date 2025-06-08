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ФСБ раскрыла занимательную схему в уральском госцентре: приезжий управлял коррупционной сетью

ФСБ раскрыла занимательную схему в уральском госцентре: приезжий управлял коррупционной сетью

Avia.pro - СМИ В Екатеринбурге и Перми с разницей в один день прогремели новости о задержании преступных групп, занимавшихся незаконной легализацией мигрантов.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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7 час.
ВС
Владимир Сергеев
Пока &quot;борьба с нелегальной миграцией набирает обороты,&quot; мигранты закончатся.
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6 час.
Алекс Сэм
А просто выпи#дить всех мигрантов и брать на работу местных не судьба?
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3 час.
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