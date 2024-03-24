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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Железняков об оценках на ЧМ: «У девочек такой «грибной дождь», что ни в сказке сказать, ни пером описать. Одна Хендрикс чего только стоит»

Хореограф Алексей Железняков высказался о чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монреале без участия российских спортсменов.

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