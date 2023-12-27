В школах Салехарда завершился курс обучения по НВП для восьмиклассников

450 учеников прошли 144 часа теоретических и практических занятий, включая обучение навыкам поведения в экстренных ситуациях, медицинской помощи, обращения с оружием и индивидуальными средствами защиты, а также тактической и огневой подготовке.
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