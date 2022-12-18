UFC Vegas 66: Царукян победил Исмагулова, Стриклэнд проиграл Каннониру и другие результаты

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 18 декабря состоялся турнир UFC Vegas 66, в главном событии которого прошел поединок в среднем весе между Джаредом Каннониром (16-6) и Шоном Стриклэндом (25-5).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх