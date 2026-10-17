Проект протокола об изменении соглашения стран СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий одобрило правительство России и предложило направить его президенту Владимиру Путину для подписания, 17 октября следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовых актов.