Проект протокола об изменении соглашения стран СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий одобрило правительство России и предложило направить его президенту Владимиру Путину для подписания, 17 октября следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым