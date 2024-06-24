Гендиректор «Кухни на районе» Лозин обжаловал решение о домашнем аресте

Руководитель фирмы «Савон-К» Владимир Шин, глава отдела качества Елена Машкова и владелец компании «Локалкитчен» Антон Лозин обжаловали в Замоскворецком суде решение о домашнем аресте по делу о массовом отравлении ботулизмом.
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