В Петербурге сделают шахматы, которые будут использоваться на чемпионатах России

Их дизайн разрабатывают в академии имени Штиглица В Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица идет разработка дизайна фигур, которые будут использоваться на чемпионатах России.
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